Дарья Сосновская, которую ударил полицейский на акции протеста, не смогла прийти в суд из-за сотрясения мозга

Дарья Сосновская, которую ударил полицейский на акции протеста 10 августа, не смогла прийти в суд из-за сотрясения мозга. Об этом сообщила ее адвокат Татьяна Молоканова. Она добавила, что в отсутствие Сосновской заседание проводить нельзя. Адвокат подчеркнула, что будет настаивать на том, чтобы его отложили. Напомню, в Таганском суде на этот час назначено рассмотрение административного дела в отношении Дарьи Сосновской. На девушку составили протокол о нарушении правил проведения митинга.