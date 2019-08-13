Владелец задержанного на Украине российского танкера «Механик Погодин» обратился с просьбой о помощи к Зеленскому

Владелец задержанного на Украине российского танкера «Механик Погодин» обратился с просьбой о помощи к Владимиру Зеленскому. В компании «Волжское пароходство» считают, что решение об освобождении судна – вопрос уровня главы государства. Танкер «Механик Погодин» с двенадцатью членами экипажа на борту был задержан в порту Херсона десятого августа. В Киеве говорят, что судно принадлежит российской компании, в отношении которой введены санкции.