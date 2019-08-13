Таганский суд должен провести заседание по рассмотрению административного дела в отношении Дарьи Сосновской

Три дня назад, в день протестной акции в Москве, при задержании полицейский ударил ее в живот. Возле автозака девушку также ударили по голове.



Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей головы, — рассказала адвокат Сосновской Татьяна Молоканова.

От госпитализации с Сосновская отказалась. Тем не менее, Молоканова сказала, что будет просить Таганский суд отложить рассмотрение административного дела. На Дарью Сосновскую составили протокол о нарушении правил проведения митинга.