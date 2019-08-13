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12:00, 13 августа 2019

Уровень радиации в Северодвинске после ЧП на военном полигоне был превышен в 16 раз

Краткосрочный рост показателей был зафиксирован в прошлый четверг – по официальной версии, в тот день произошел взрыв при испытаниях жидкостного реактивного двигателя.

О скачке радиоактивного излучения в Северодвинске сегодня сообщил на своем сайте Росгидромет. Резкий рост радиационного фона зафиксировали в полдень 8 августа. Уже через полчаса показатели начали снижаться и примерно через два часа упали до нормальных величин. Максимальное значение было отмечено на пункте замера излучения, расположенном в районе детского сада «Беломорочка» — там фон был превышен в 16 раз. При этом отмечается, что в Архангельске, расположенном примерно в 35 километрах от Северодвинска, показатели весь день оставались в норме.

На городском сайте Северодвинска 9 августа сообщалось, что в городе было зафиксировано повышение радиационного фона. Однако позднее власти удалили эту информацию, объяснив решение тем, что расследованием обстоятельств дела занимается Минобороны. Глава управления Роспотребнадзора Роман Бузинов исключил угрозы для здоровья жителей.

Согласно предположению некоторых аналитиков, взрыв на полигоне мог произойти при испытаниях прототипа крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник». Такого же мнения придерживается и президент США Дональд Трамп.



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