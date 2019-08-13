Все цыгане, зарегистрированные в Чемодановке, вернулись в свои дома

Об этом рассказал глава администрации Бессоновского района Пензенской области Вячеслав Демичев. Он уточнил, что назад приехали около 300 человек. Еще 300, по словам Демичева, не имеют местной регистрации, и «то приезжают, то уезжают».

Глава администрации добавил, что обстановка в селах спокойная.

В июне в Чемодановке произошла массовая драка между цыганами и другими местными жителями. Один человек погиб, четверо пострадали. После этого цыганские семьи покинули Чемодановку и соседнее село Лопатки. Власти сообщали, что они это сделали добровольно.