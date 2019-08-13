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11:31, 13 августа 2019

В Приамурье на памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны изобразили солдат НАТО

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на депутата Тындинского районного совета народных депутатов Валерия Ветелкина. Речь идет о памятнике в поселке Дипкун. На монументе изображены силуэты солдат с американскими автоматическими винтовками М-16.

Исполняющая обязанности главы администрации поселка Ирина Сокольникова сказала, что изображение менять не будут. «Там темные силуэты, их не видно. Кто-то увидел, что на автомате мушка прицельная не такая», — сказала чиновница.



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