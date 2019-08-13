В Архангельской области в  день взрыва на полигоне уровень радиации был превышен в 16 раз

Такие данные привел сегодня Росгидромет. В сообщении также утверждается, что спустя два часа радиационный фон нормализовался.

По данным Росатома, 8-го августа на полигоне в Архангельской области взорвалась ракета, в двигателе которой использовался радиоактивный изотопный источник питания. Погибли пятеро сотрудников Росатома.

После происшествия администрация города Северодвинск сообщала о кратковременном скачке радиации, но затем это сообщение было удалено. В Минобороны говорили, что радиационный фон в норме.