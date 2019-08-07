СК собирается привлечь активиста Котова по уголовной статье за неоднократные нарушения в ходе массовых мероприятий

Следственный комитет собирается привлечь активиста Константин Котова по уголовной статье за неоднократные нарушения в ходе массовых мероприятий Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Котова Мария Эйсмонт.

«Ему вменяется в вину, что в течение последних 6 месяцев он больше трех раз был задержан по обвинению в нарушении порядка проведения митингов. Последний раз, на акции 10 августа, он был задержан у памятника героям Плевны. Тогда ему протокол составлять не стали, продержали в отделение полиции 48 часов и отпустили под обязательство о явке. Мы планировали явиться на следующий день, однако непонятно зачем вечером он был очень жестко задержан, когда направлялся из дома к родителям, и был доставлен в Следственный комитет», — сказала она.

Адвокат добавила, что следственные действия проводились в ночное время, включая обыск в квартире активиста, без судебного постановления.

«Дома ничего противозаконного не нашли, нашли 21 плакат разного содержания, в основном, с требованием свободы тем или иным политическим заключенным. На данный момент Котов находится в изоляторе временного содержания», — заключила М.Эйсмонт.

В среду 14 августа, по сведениям адвоката, в Пресненском суде в 10.00 состоится заседание по избранию меры пресечения активисту.