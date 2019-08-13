В Российской футбольной Премьер Лиге завершился 5-й тур

Ростов победил в домашнем матче Крылья Советов и поднялся на второе место в Чемпионате.

Игра в Ростове складывалась по сценарию хозяев, которые с первых минут захватили преимущество. Так что гол Шомуродова оказался весьма логичным. Самарцы перестроились только в самой концовке. Однако финальный штурм с обилием стандартов у ворот Ростова результата Крыльям не принес. 1-0 в пользу ростовчан. Которые, набрав 11 очков, вышли на второе место. И уступают 2 балла только лидеру Первенства Зениту. По 10 очков набрали столичные ЦСКА и Локомотив, ФК Краснодар и Арсенал из Тулы. Интересно, что в отчетном туре все вышеперечисленные команды победили. За исключением армейцев, которые не смогли дома переиграть Сочи.

Первое очко в Чемпиоанте набрал Оренбург. Который и замыкает турнирную таблицу.

Матчи 6-го тура футбольной Премер Лиги пройдут в ближайшие выходные