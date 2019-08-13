Американские государственные ведомства больше не могут закупать продукцию компании Huawei

Соответствующее постановление Конгресса вступает сегодня в силу.

Пентагон, НАСА и остальные государственные агентства лишены возможности подписывать контракты с самой крупной китайской компанией на рынке. Под запрет попадает покупка телекоммуникационных устройств и техники для видеонаблюдения.

В правительстве утверждают, что эта мера необходима для обеспечения национальной безопасности. Там неоднократно заявляли, что оборудование Huawei может передавать Китаю всю информацию о звонках, сообщениях и любых других коммуникациях через устройство, на котором оно установлено.

Сама компания отрицает причастность к такой деятельности. Её представители подчеркивают, что Huawei не связана ни с правительством Китая, ни с его разведслужбами.

Сегодняшний запрет, — это часть Закона о государственной обороне, который приняли в прошлом году. Тогда подготовили целый список китайских компаний, которые могут вызывать обеспокоенность у американского правительства.

От этого запрета также пострадают корпорация ZTE и компании Hikvision, Hytera и Dahua.