Оперного певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах

Знаменитый тенор всё отрицает.

Иски против легенды оперной сцены подали восемь певиц и танцовщица. Некоторые утверждают, что Пласидо Доминго насильно целовал их в губы, а одна, что тенор якобы задрал ей юбку. В обмен на близость певец обещал им продвижение в карьере, уверяют истицы. Большинство инцидентов по их словам происходили около 30ти лет назад, передаёт агентство Associated Press. Только одна женщина согласилась раскрывать своё имя — Патрисия Вульф, она пела с Доминго в Вашингтонской национальной опере. Две женщины сообщили, что занимались сексом с Доминго, опасаясь, что в случае отказа их карьера будет разрушена. Одной он оставил после ссекса купюру в десять долларов «на парковку». Остальные утверждают: после того как они отвергли приставания тенора их карьеры закончились. Обвинения не соответствуют действительности, заявил 78-=летний оперный певец. Доминго особенно подчеркнул, что женщины вспоминают о том, что якобы произошло довольно давно. Они просто выдумали то, чего на самом деле не было, сказал певец.

Между тем около 30 человек из числа музыкантов и певцов, опрошенных журналистами, подчеркнули, что Доминго часто проявлял настойчивый интерес к женщинам.