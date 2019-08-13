Иркутский сенатор и экс-командир бурятского ОМОНа назвал действия силовиков на протестных акциях неправомерными

Иркутский сенатор и экс-командир бурятского ОМОНа Вячеслав Мархаев назвал действия силовиков на протестных акциях в Москве неправомерными. В своем инстаграме он выразил мнение, что они работали неправомерно и безграмотно.

То, что во время акций в столице в разные дни было задержано свыше тысячи человек, Мархаев считает «страшным». Он отметил, что если на улицы вышло много людей – значит, по словам сенатора, у них нет другой возможности быть услышанными властью. Однако же, подчеркнул Мархаев, вместо диалога было принято силовое решение, которое член Совета Федерации назвал «во многих случаях избыточным». Сенатор добавил, что, по его мнению, «плохая власть борется с недовольными, хорошая – с причинами недовольства». Все эти слова, отметил Мархаев, он говорит как «бывший командир спецподразделения». Акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму и против политических репрессий продолжаются в столице с середины июля. Они сопровождаются массовыми и, зачастую, жесткими задержаниями. В общей сложности, по разным оценкам, только в ходе акций 27 июля и 3 августа были задержаны свыше 2 тысяч человек.

Интернет-издание «Медиазона» отмечает, что в ходе акции 10 августа на избиение со стороны силовиков жаловались как минимум 6 человек, а в ходе акции 3 августа – 18.