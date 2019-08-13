Знаменитого оперного певца Пласидо Доминго обвинили в  сексуальных домогательствах

Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед-пресс.

Восемь певиц и танцовщица рассказали, что столкнулись с домогательствами со стороны Доминго в разное время, начиная с конца 80-х годов. Одна из женщин согласилась раскрыть свое имя. Это певица Патриция Вульф, которая выступала с Доминго в Вашингтоне. Остальные девушки пожелали сохранить анонимность. Одна из них сказала, что певец засунул ей руку под юбку, другие – что он насильно их поцеловал. Некоторые считают, что их карьера пострадала из-за того, что они отказали артисту.



Пласидо Доминго, которому сейчас 78 лет, все обвинения отрицает.