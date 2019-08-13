Иркутский сенатор, экс-командир ОМОНа Вячеслав Мархаев, осудил действия силовиков на акциях протеста в Москве

На своей странице в Инстаграме он написал, что это было неправомерно и профессионально безграмотно. «То, что столько людей вышли на улицы уже говорит о том, что просто нет другой возможности быть услышанными властью. И вместо того, чтобы выслушать претензии, организовать диалог, администрацией было принято силовое решение. Во многих случаях избыточное», — написал сенатор.

«Плохая власть борется с недовольными, хорошая – с причинами недовольства», — добавил Вячеслав Мархаев.



С середины июля в Москве проходят акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму и против политических репрессий. Они сопровождаются задержаниями, часто весьма жесткими.