Дарья Сосновская, которую полицейский ударил в живот в ходе акции 10 августа, отказалась от госпитализации

Чуть ранее она жаловалась на самочувствие на протяжении нескольких дней после грубого задержания.

Врачи диагностировали у Сосновской закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей головы, а ранее также был обнаружен ушиб грудной клетки. Об этом агентству «Интерфакс» рассказала ее адвокат Татьяна Молоканова. Она отметила, что девушка обратилась в больницу после ухудшения самочувствия, но впоследствии не стала в ней оставаться. Молоканова добавила, что сегодня Таганский суд должен рассмотреть административное дело против Сосновской: ей вменяют нарушение правил проведения акций. Накануне она написала заявление в СК о превышении должностных полномочий: в ведомстве пообещали разобраться. Интернет-издание Baza, в свою очередь, назвали предполагаемое имя полицейского, ударившего Сосновскую в живот – Сергей Цыплаков. Полиция, впрочем, уверяет, что мужчина не причастен к случившемуся; там также пообещали провести проверку.

По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», из-за акции протеста 10 августа в Москве были задержаны 256 человек.