Российские теннисистки удачно стартовали на теннисном турнире в Цинцинатти

Мария Шарапова прервала в Цинцинатти серию неудач. Которые преследовали россиянку в последние месяцы. Некогда первая ракетка мира переиграла на старте соревнований в двух сетах американку Элисон Риске. Уже в следующем раунде Шарапову ожидает серьезное испытание в лице австралийской теннисистки Эшли Барти. Второй на сегодня в мировой табели о рангах.

Вслед за Шараповой во второй круг соревнований в Цинциннати вышла Светлана Кузнецова. Россиянка встречалась с 11-й сеянной на турнире Анастасией Севастовой из Латвии и добилась победы в трех партиях. Идет дальше и еще одна представительница нашей страны – Вероника Кудерметова. На параллельно проходящем мужском турнире наши Андрей Рублев и Даниил Медведев свои матчи первого круга проведут сегодня.

Еще один россиянин — Карен Хачанов — начнет выступление в Цинцинатти со второго круга.