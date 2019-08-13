Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в подготовке государственного переворота

В МВД республики заявили о 170-ти пострадавших в столкновениях, которые произошли в республике на прошлой неделе.

Организация массовых беспорядков, убийство спецназовца, покушения на убийство, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти. Пожизненное заключение может грозить Алмазбеку Атамбаеву по этим обвинениям. Он вину не признаёт. Бывшему президенту Киргизии нужна была кровь, на территории своей резиденции он ждал столкновений с силовиками, заявил глава Госкомитета Нацбезопасности республики Орозбек Опумбаев. Он сообщил, что дома у экс-президента Киргизии нашли пистолеты, снайперские винтовки и ружья. Боец спецподразделения был убит из этого оружия, утверждает Опумбаев. Экс-президента Киргизии задержали в четверг в ходе штурма в селе Кой-Таш неподалёку от Бишкека со второй попытки. В результате столкновений силовиков и сторонников бывшего главы страны погиб боец спецназа, пострадали 170 человек, почти половина сотрудники силовых ведомств, заявили в МВД. Там добавили, что цитата по «Интерфаксу» «у сторонников Атамбаева были планы по грабежу и мародёрству». Экс-президент рассказывал, что лично стрелял по спецназовцам во время штурма, но старался ни в кого не попасть.

Атамбаев арестован как минимум до 26 августа. Он помещён в СИЗО Госкомитета национальной безопасности. Атамбаев руководил Киргизией с 2011 по 2017 год.