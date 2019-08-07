Столичная мэрия отказалась согласовать шествие за свободные выборы 17 августа

Мэрия отказала в согласовании шествия на 17 августа в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из заявителей акции глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев.

«Вчера в 8 вечера мне позвонили из мэрии, устно сообщили о своем отказе. Через какое-то время мне прислали официальный отказ с ссылкой на то, что мы не можем проводить шествие, потому что должны подавать заявку за 10 дней.

При этом в федеральном законе прописано, что у депутатов есть опция подавать информацию о мероприятии до 5 дней до самого мероприятия, чем мы пользовались, когда подавали на предыдущие акции, и нам и их согласовывали», — сказал он.

А.Морев добавил, что организаторы представят мэрии свои возражения на отказ в согласовании шествия в течение часа.