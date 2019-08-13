Жителя Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за бранного слова в адрес президента Владимира Путина

Об этом сообщает сайт «МБХ-Медиа».

Евгения Носкова обвинили в том, что он разместил информацию о президенте России, «оскорбляющую человеческое достоинство и общественную нравственность». «Носков проявил явное неуважение к обществу и государству», — говорится в решении суда.

«Я написал, что Путин… (дальше следует нецензурное слово). А также о том, что я работаю за троих, а получаю за одного», — пояснял ранее сам Носков.

Во время судебного заседания он признал вину. При назначении штрафа суд сообщил, что учел материальное положение Носкова: он живет один, получает 18 тысяч рублей, из них 4300 ежемесячно уходит на коммунальные платежи.