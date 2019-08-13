Z Архив новостей новости
5 8 6 403
09:31, 13 августа 2019

Лидер республиканцев в  Палате представителей Конгресса США выступил в поддержку протестных акций в Москве

Соответствующее заявление Стени Хойер разместил на своем сайте. «Я солидарен с российским нардом и особенно с протестующими в Москве, которые стремятся восстановить демократию в собственной стране путем свободных и справедливых выборов и добиваются права быть избранными».

Хойер добавил, что в американском Конгрессе внимательно следят за развитием событий в  Москве. Он призвал российские власти освободить политзаключенных, прекратить аресты мирных демонстрантов и позволить оппозиционным кандидатам баллотироваться без преследований.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Шеляженко журналист из Киева

Президент Зеленский должен остановить военный садизм Скандальная практика охоты военных на призывников последние годы стала привычным явлением в Украине

5 235 6 18185 07.08
Kукраина, армия, общество, мнения
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «Хочу выйти из партии, потому что ужас» «Хочу выйти из партии, потому что ужас» Член «Единой России» рассказала, как во время протестов задержали ее мужа…

5 135 6 56507 06.08
8читать ;смотреть
Kпротесты, акции, задержания, единая россия, силовики, видео, события
Блоги

Александр Минкин журналист

Паникёров пристреливают, не правда ли? Какая к чёрту Гражданская война? Откуда? Для Гражданской войны нужны minimum две вооружённые и хоть сколько-нибудь равные силы. Одну вооружённую силу в России-2019 мы знаем — это Кремль. Где вторая?..

5 82 6 32495 06.08
Kполитика, власть, общество, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Революция нужна не для того, чтобы после нее стало лучше жить. Это мечта, вдохновляющая революционера, как морковка вдохновляет осла…

5 220 6 21162 09.08
#слушать 01:44:28 8читать $скачать 23.9 МБ
Блоги

Аркадий Дубнов журналист-международник

Банальность зла Когда в ОВД я возражал, что это исключительно лживый рапорт: я не мог скандировать с 14 до 17 часов лозунги на Славянской площади... — полицейские делопроизводители только разводили руками…

5 124 6 72208 06.08
Kакции, митинги, задержания, политика, полиция, общество, мнения
Блоги

Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

Мои требования очень простые Прекращение уголовных дел о так называемых «массовых беспорядках» 27 июля. По УК РФ массовые беспорядки предполагают погромы, поджоги, уничтожение имущества и применение оружия. Мы все видели, что 27 июля этого не было…

5 95 6 12038 09.08
Kвыборы, политика, мосгордума, власть, протесты, мнения
Голосование
5 45 6 5925 07.08
Голосование
За кого бы вы проголосовали, если бы президентские выборы были завтра?
5 96 6 12629 07.08
Голосование
Для вас Ельцин ассоциируется с…
5 139 6 18301 09.08
Блоги

Остановить силовое развитие событий в Москве! Заявление правозащитников Мэрия Москвы, сотрудники Мосгоризбиркома и высшее руководство правоохранительных органов, в совокупности, и не исключено, что в сговоре, совершили действия, направленные против основ Конституционного строя РФ…

5 72 6 28908 06.08
Kпротесты, аресты, москва, политика, власть, общество, правозащитники, события
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Иван Давыдов: Почему россияне любят советскую власть больше нынешней? Высокие оценки СССР — попытка граждан описать качества, которые хотели бы сегодня увидеть во власти. Сейчас власть считают «криминальной» и «чужой»...

5 61 6 8761 07.08
Kссср, рф, власть, общество, мнения
Блоги

Елена Серветтаз журналист, Париж, Франция

+ Как полиция разгоняет митинги в разных странах мира Как полиция разгоняет митинги в разных странах мира После жесткого разгона протестов в Москве государственные СМИ обсуждают, насколько правомерны методы полицейских на митингах в России, ссылаясь на зарубежный опыт…

5 90 6 13346 11.08
8читать ;смотреть
Kполитика, видео, общество, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Хамят — это тоже верно, это тоже плохо. Но самое главное — партия правящая должна работать…

5 92 6 14181 08.08
#слушать 35:16 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kполитика, власть, передачи, видео
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

РПЦ снова не с народом РПЦ не выступила с осуждением государственного садизма, не отлучила от Церкви избивавших, их руководителей. Не объявила, что наглухо закрывает двери перед Путиным. А ведь такой поворот мог стать «громом среди ясного неба»...

5 82 6 30314 06.08
Kцерковь, общество, власть, мнения
Блоги

Элла Памфилова: Перенести выборы просто так невозможно, для этого должны быть серьезные основания «Пока только разговоры о том, что вы просто так зарегистрировали тех, кто не собирал подписи, а тех, кто собирал, не зарегистрировали. Но, вы понимаете, это несерьезно»...

5 123 6 20833 12.08
Kполитика, выборы, москва, протесты, события
Блоги

Посол США в России Хантсман подал в отставку Дипломат намерен покинуть свой пост 3-го октября, — пишет газета «Солт-Лейк Трибьюн», которая принадлежит семье Хантсмана…

5 73 6 24854 06.08
Kполитика, общество, сша, события

Популярное за неделю

Новости

В России появился новый способ телефонного мошенничества Мошенники говорят, что заблокировали попытку списания денег, и предлагают сверить устройства, которые имеют доступ к личному кабинету

5 1 6 4385
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
ОМОН и Росгвардия начали испытывать явное удовольствие от избиений, настоящее блаженство. И какой детский восторг на этих лицах! Ребята наконец научились наслаждаться избиениями беззащитных…

5 82 6 127095 07.08
#слушать 51:46 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Голосование
Для вас Ельцин ассоциируется с…
5 139 6 18284 09.08
Блоги

Митинг за честные выборы и против политических репрессий. Хроника По данным «Белого счетчика» на Сахарова пришли более 50 тысяч человек. Митинг стал самым массовым с 2011 года…

5 250 6 220023 10.08
Kмосква, выборы, акции, фото, видео, события
Блоги

+ Массовая драка со стрельбой на юге Москвы Массовая драка со стрельбой на юге Москвы Происходящее попало на камеры видеонаблюдения…

5 119 6 155455 07.08
8читать ;смотреть
Kмосква, происшествия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8009739
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4155996

Сегодня в эфире