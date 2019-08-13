Лидер республиканцев в  Палате представителей Конгресса США выступил в поддержку протестных акций в Москве

Соответствующее заявление Стени Хойер разместил на своем сайте. «Я солидарен с российским нардом и особенно с протестующими в Москве, которые стремятся восстановить демократию в собственной стране путем свободных и справедливых выборов и добиваются права быть избранными».

Хойер добавил, что в американском Конгрессе внимательно следят за развитием событий в Москве. Он призвал российские власти освободить политзаключенных, прекратить аресты мирных демонстрантов и позволить оппозиционным кандидатам баллотироваться без преследований.