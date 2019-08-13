Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева заподозрили в попытке госпереворота и убийстве спецназовца

С соответствующим заявлением выступил глава Государственного комитета национальной безопасности республики Орозбек Опумбаев. По его словам, в доме экс-президента нашли снайперские винтовки, пистолеты, ружья. Согласно этой версии, в бойца спецназа, погибшего при попытке задержания Атамбаева, стрелял лично бывший президент.

Ранее сообщалось, что экс-главу Киргизии обвиняют в коррупции. Его задержали 8 августа, после спецоперации продолжительностью около суток.