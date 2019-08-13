В суде Сызрани сегодня пройдет очередное заседание по делу маньяка Олега Рылькова

Известный убийца и насильник, приговоренный к пожизненному заключению, просит об освобождении по болезни.

Сызранский городской суд начал рассматривать ходатайство Рылькова 26 июля, но итоговое решение так и не вынесли. Осужденному дали время на ознакомление со своим личным делом, и процесс возобновится сегодня. Насколько обоснованно его требование об освобождении, неизвестно, поскольку он отказался назвать свои заболевания в присутствии журналистов.

С 1998 года маньяк отбывает пожизненное наказание в печально известной колонии «Черный дельфин», но весной его этапировали сначала в Тольятти, а затем в Сызрань. Дело в том, что Рыльков признался еще в четырех убийствах. Считалось, что первое убийство «тольяттинский потрошитель» совершил в 1996 году, но новые показания свидетельствуют о том, что это произошло тремя годами ранее. Точное количество жертв маньяка не установлено, но от его рук погибли как минимум четыре человека, еще несколько десятков он изнасиловал.

Жертвами Рылькова чаще всего становились женщины и девочки, но среди убитых был как минимум один мальчик.