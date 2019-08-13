Журналист Максим Шевченко взял назад свои слова о главе Чечни

Это произошло после звонка спикера парламента республики Магомеда Даудова, — рассказал Шевченко на своей странице в Инстаграме.

Ранее Рамзан Кадыров обвинил имама Шамиля в терроре «Рамзан Ахматович сейчас дает сильно заднего, приглашая к себе разных дагестанских ученых, чтобы с ними подискутировать, но мы знаем, как эти дискуссии проходят, когда люди должны молча сидеть, выслушивать», — сказал тогда Шевченко. Его цитирует сайт «Медиазона».