У Дарьи Сосновской, которую ударил полицейский после акции протеста 10 августа, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей головы. Ранее также был зафиксирован ушиб грудной клетки. Об этом рассказала сайту «Зона права» адвокат Сосновской Татьяна Молоканова. Она добавила, что будет просить отложить сегодняшнее судебное заседание.

В этот вторник Таганский суд должен рассмотреть административное дело в отношении Сосновской. На нее составили протокол о нарушении правил проведения митинга.