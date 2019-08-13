Трамп предположил, что в Архангельской области взорвался прототип российской крылатой ракеты с ядерной установкой

Президент США Дональд Трамп предположил, что в Архангельской области на прошлой неделе взорвался прототип новейшей российской крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник». ЧП унесло жизни пяти сотрудников Росатома.

США много узнали в результате взрыва российской ракеты, написал президент Дональд Трамп в твиттере. Хозяин Белого дома уверяет: у его страны похожие, хотя и более передовые технологии. Президент США добавил, что взрыв российской ракеты — Skyfall по классификации НАТО — «заставил людей переживать о загрязнении воздуха в районе испытаний и далеко за его пределами. Нехорошо». Конец цитаты. О том, что взрыв на пусковой площадке полигона в Архангельской области мог произойти при испытании крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник» немного раньше написала New York Times. Газета ссылалась на источник в американской разведке. Издание отметило, что никогда не было ясно, насколько далеко продвинулись планы Владимира Путина по поводу новейшей крылатой ракеты. По версии Росатома, ЧП в прошлый четверг произошло на морской платформе при испытании ракеты с радиоизотопным источником питания. Погибли пятеро сотрудников госкорпорации. Несколько пострадавших при взрыве на военно-морском полигоне доставили на лечение в Москву. В Минобороны сказали, что произошел взрыв реактивной двигательной установки.

Администрация Северодвинска после случившегося рассказала о кратковременном скачке радиации, но затем удалила это сообщение. Минобороны России заявляло, что радиационный фон в норме.