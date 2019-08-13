Госкомитет нацбезопасности республики: Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев планировал государственный переворот

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев планировал государственный переворот, — объявил председатель Госкомитета нацбезопасности республики. «Ему нужна была кровь», — добавил Орозбек Опумбаев.

Атамбаева задержали 8-го августа после спецоперации, продолжавшейся около суток. Ему предъявили обвинение в коррупции. Кроме того, адвокат бывшего президента Киргизии говорил, что его подзащитного заподозрили в незаконном освобождении криминального авторитета.