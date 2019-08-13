У Дарьи Сосновской диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей головы

У Дарьи Сосновской, которую после акции протеста 10 августа полицейский ударил в живот, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей головы. Такой диагноз ей поставили в московской больнице, куда пострадавшая обратилась вчера вечером. Об этом сайту «Зона права» рассказала адвокат Сосновской, Татьяна Молоканова. Она уточнила, что при задержании девушку ударили, в том числе, по голове. Первоначально также был зафиксирован ушиб грудной клетки. От госпитализации Сосновская отказалась.



Сегодня Таганский суд должен рассмотреть административное дело в отношении Сосновской. На нее составили протокол о нарушении правил проведения митинга. Девушке грозит штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы сроком до 40 часов.