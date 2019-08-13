Криштиану Роналду заявил, что благодаря Богу у него больше нет необходимости в деньгах

В интервью сайту «Гол» он также сказал, что хочет вписать свое имя в историю футбола и всегда стремится побеждать со своей командой, поскольку это приносит индивидуальные призы.

В июне журнал «Форбс» составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Впервые в истории первую тройку заняли футболисты. Роналду с доходом в 109 миллионов долларов оказался на втором месте. Первым стал Лионель Месси, третьим — Неймар.