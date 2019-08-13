В Москве должно пройти судебное заседание по протоколу на Дарью Сосновскую, которой при задержании ударили в живот

В Москве сегодня должно пройти судебное заседание по протоколу, составленному на Дарью Сосновскую, девушку, которой во время задержания ударили в живот.

Адвокат Татьяна Молоканова рассказала, что попросит отложить рассмотрение дела. По ее словам. Дарье Сосновской нанесли несколько травм. Понадобилась помощь врачей.

Глава правозащитной группы Агора Павел Чиков пообещал 100 тысяч рублей за имя полицейского, ударившего Сосновскую. Издание «База» утверждает. Что его зовут Сергей Цыплаков. Но в МВД это отрицают.