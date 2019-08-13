Столичная мэрия отказалась согласовать шествие «За свободные выборы» 17-го августа

Об этом сообщил один из заявителей, муниципальный депутат Андрей Морев.

На своей странице в Фейсбуке он написал, что мэрия мотивирует отказ нарушением сроков подачи уведомления. При этом Морев отметил, что по закону муниципальные депутаты могут подавать заявку на акцию в формате встречи с избирателями за пять дней.

Акцию 17-го августа планировалось провести в формате шествия от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. В этот же день на проспекте Сахарова пройдет согласованный митинг КПРФ «За честные выборы».