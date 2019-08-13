Трамп полагает, что взрыв на полигоне в Архангельской области произошел в процессе испытания прототипа крылатой ракеты
Президент США Дональд Трамп полагает, что взрыв на полигоне в Архангельской области произошел в процессе испытания прототипа крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».
«У нас есть похожие, хотя более продвинутые технологии». — сказал американский лидер.
По версии Росатома, 8 августа на полигоне в Архангельской области взорвалась ракета , в двигателе которой использовался радиоактивный изотопный источник питания. Погибли пятеро сотрудников Росатома.