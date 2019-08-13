США ограничили закупки китайских товаров для государственных нужд

Агентство, отвечающее за правительственные контракты, опубликовало указ, согласно которому федеральные закупки в сфере телекоммуникаций запрещены у пяти компаний из Китая – среди них Huawei и ZTE. К Huawei у Белого дома целый ряд претензий. Корпорация обвиняют в шпионаже и краже интеллектуальной собственности. Руководство компании уверяет, что не сотрудничает с китайском правительством и разведкой.

Торговая война между Вашингтоном и Пекином идет не первый месяц. Переговоры сторон пока не приносят видимых результатов. Трамп недавно объявил о введении дополнительных пошлин на оставшиеся товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов. Меры начнут действовать с сентября. КНР на выпады дает зеркальные ответы.

Аналитики Goldman Sachs предрекают США рецессию из-за торговой войны с Китаем. Разрешения торговых споров до президентских выборов в следующем году, по мнению экономистов, не стоит.