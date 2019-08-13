Предвыборные дебаты кандидатов в губернаторы Петербурга начнутся сегодня

Все четверо претендентов встретятся в телеэфире.

Дебаты стартуют сегодня в девять утра. Их можно будет посмотреть на телеканалах «Россия 1», «Россия 24» и послушать на «Радио России», впрочем транслировать предвыборные баталии будут только в северной столице. Всего кандидаты проведут шесть бесед. На телеканале «Россия» споры политиков покажут не только завтра, но еще и 20 и 27 августа. еще три этапа дебатов покажет местный телеканал «Санкт-Петербург». Все кандидаты уже подтвердили намерение лично участвовать в полемике. Это политик Михаил Амосов от «Гражданской платформы», временный губернатор города самовыдвиженец Александр Беглов, режиссёр и депутат Госдумы Владимир Бортко от КПРФ и депутат Заксобрания Надежда Тихонова от «Справедливой России». Про формат дебатов пока известно лишь только то, что каждому кандидату дадут 10 минут для своего выступления, будет ли это полноценный спор пока непонятно.

Выборы губернатора петербурга пройдут 8 сентября.