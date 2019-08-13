ЦИК сегодня рассмотрит жалобу на отказ в регистрации кандидата в Мосгордуму Геннадия Гудкова

Положительного решения от комиссии ждать не стоит, поскольку в последние месяцы она показала свои истинные цели и намерения. Об этом «Эху Москвы» рассказал сам Геннадий Гудков.

Незаконные действия ЦИКа постепенно исчерпывают терпение российского общества, считает Геннадий Гудков.

Московские избиркомы отказались зарегистрировать 57 кандидатов в городскую думу. Никто из них не смог добиться допуска к выборам через ЦИК или суды.