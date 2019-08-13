В Москве активиста Константина Котова обвинили в неоднократных нарушениях на митингах и других публичных мероприятиях

Это статья, по которой ранее осудили Ильдара Дадина.

Адвокат Константина Котова пока не знает, что легло в основу обвинения. Защитник рассказала, что активиста задержали на акции в прошлую субботу во время очередных мирных гуляний, устроенных москвичами после митинга. Он был согласован с властями, но прогулки мэрия снова запретила. После задержания Котова отпустили из полиции, взяв с него обязательство о явке, когда истечёт срок. Сегодня он должен был прийти в Следственный комитет. Ещё до визита туда активиста задержали и принудительно доставили на допрос в СК. Затем его обвинили в неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий. Это предусматривает с некоторых пор уголовную ответственность, первым осуждённым стал активист Ильдар Дадин. Он отсидел почти весь срок это больше двух лет, президиум Верховного суда в итоге отменил приговор и прекратил дело. За Дадиным признали право на реабилитацию. Другим фигурантом по этой статье стал активист из Коломны Вячеслав Егоров – организатор митинга против мусорного полигона. Полгода он провёл под домашним арестом, сейчас ему смягчили меру пресечения.

Фигурантами так называемого «московского дела», связанного с якобы массовыми беспорядками на протестных акциях в центре Москвы стали уже 14 человек. Среди них несколько студентов ВУЗов, включая Егора Жукова и режиссёр Дмитрий Васильев. За месяц в общей сложности в полиции оказались больше двух тысяч человек.