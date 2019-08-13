Новым послом США в Москве может стать специалист по России Стивен Биган

Ожидается, что именно он заменит Джона Хантсмана, который покидает свой пост в октябре, сообщает агентство Reuters со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Окончательно кандидатура посла еще не утверждена. Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время.

Reuters указывает, что переезд Бигана в Москву станет серьезным ударом по переговорам США с КНДР, поскольку именно этот дипломат готовил встречу Трампа с Ким Чен Ыном в Ханое в феврале, а позже добивался возобновления контактов лидеров двух стран.