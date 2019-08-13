Мэрия Москвы не согласовала на 17 августа шествие за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму

Об этом сообщил глава округа Якиманка Андрей Морев. Отказ объясняется нарушением сроков подачи заявки. Муниципальные депутаты ее подали 9 августа. Морев отметил, что «депутаты представительных органов власти имеют право подавать заявки за 5 дней до мероприятия».

Шествие планировалось провести от Страстного бульвара до проспекта Сахарова с участием 30 тысяч человек.

Ранее власти согласовали на эту субботу акцию КПРФ за честные выборы на проспекте Сахарова.