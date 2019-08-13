Жителям села Каменки, где на прошлой неделе произошла серия взрывов на военном складе, разрешили вернуться в свои дома

Жителям красноярского села Каменки, где на прошлой неделе произошла серия взрывов на военном складе, разрешили вернуться в свои дома. Об этом сообщил ТАСС глава Ачинского района Евгений Розанчугов.

Первые взрывы и пожар произошли 5 августа. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, эвакуировали свыше 16 тысяч человек. Новые взрывы на том же военном складе прогремели вечером 9 августа. Тогда из Каменки вывезли более тысячи жителей. В результате взрывов один человек погиб, 32 получили травмы.