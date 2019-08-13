Во всем мире сегодня отмечают Международный день левшей

Праздничные мероприятия пройдут в том числе в российских городах.

Свой день сегодня отметят 708 миллионов человек по всему миру – согласно последним данным, именно столько левшей насчитывается на нашей планете. Это меньше 10 процентов населения. Разного рода праздничные акции тоже пройдут в разных городах и странах. Например, в Москве состоится турнир «Одной левой» по онлайн-игре World of Tanks — участникам разрешат играть только левой рукой. Самые масштабные торжества запланированы в Торжке, в программу входят театральные постановки, мастер-классы по кузнечному делу, рисованию и письму пером. Всё это участники, разумеется, тоже должны проделать левой рукой.

Хотя множество мероприятий, приуроченных к этому празднику, носят подчеркнуто несерьезный характер, сама проблема приспособления леворуких к миру правшей – намного глубже. Так, согласно результатам целого ряда исследований, левши в среднем живут на несколько лет меньше тех, кто в быту пользуется правой рукой.

По разным данным, впервые День левшей отметили в 1976 или 1992 году. Британский клуб левшей советует правшам провести этот день, стараясь делать все левой рукой, чтобы почувствовать себя на месте леворуких.