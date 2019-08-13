Масштабные учения начнутся сегодня в нескольких российских регионах

Более тысячи человек и свыше двухсот единиц спецтехники в течение трех дней будут тренироваться в Свердловской, Кемеровской и Оренбургской областях. Ожидается, что военная полиция отрепетирует охрану различных объектов, и отработает взаимодействие с гражданскими. Это включает в себя совместные операции с полицией и Росгвардией, а также работы по эвакуации мирных граждан.

Мероприятия проходят в рамках больших учений вооруженных сил. В Министерстве обороны отмечают, что важной составляющей учений станет выполнение задач по ликвидации последствий условного применения биологических средств и аварий на радиационных и химически опасных объектах.

Также предполагается, что специалисты протестируют использование беспилотной авиации, построят понтонные переправы через водные препятствия и потренируются ремонтировать военную технику.

Комплекс учений завершится 31 августа.