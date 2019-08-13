Z Архив новостей новости
5 1 6 593
07:06, 13 августа 2019

Трамп сказал, что ЧП в Архангельской области произошло с ракетой с ядерной энергетической установкой «Буревестник»

Президент США Дональд Трамп сказал, что ЧП в Архангельской области произошло с крылатой ракетой с ядерной энергетической установкой «Буревестник» («Skyfall» по классификации НАТО). По его словам, «Соединенные Штаты многому учатся на взрыве ракеты в России». Трамп отметил, что у США «есть похожие, хотя и более передовые технологии. Взрыв российской «Skyfall» заставил людей волноваться о загрязнении воздуха в районе испытаний и далеко за его пределами. Нехорошо!» — написал президент в твиттере.
О том, что взрыв в Архангельской области 8 августа произошел на пусковой площадке для крылатых ракет «Буревестник», сообщил ранее американский эксперт по ядерному оружию Джеффри Льюис. Накануне The New York Times со ссылкой на источники в разведке США написала, что взорвался именно прототип «Буревестника».

По версии «Росатома», 8 августа на полигоне в Архангельской области взорвалась ракета, в двигателе которой использовался радиоактивный изотопный источник питания. Погибли пятеро сотрудников госкорпорации. До этого Минобороны сообщало о двоих погибших.
После происшествия администрация Северодвинска сообщила о кратковременном скачке радиации, но затем удалила это объявление. Минобороны утверждало, что радиационный фон в норме.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Шеляженко журналист из Киева

Президент Зеленский должен остановить военный садизм Скандальная практика охоты военных на призывников последние годы стала привычным явлением в Украине

5 232 6 17981 07.08
Kукраина, армия, общество, мнения
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «Хочу выйти из партии, потому что ужас» «Хочу выйти из партии, потому что ужас» Член «Единой России» рассказала, как во время протестов задержали ее мужа…

5 135 6 56143 06.08
8читать ;смотреть
Kпротесты, акции, задержания, единая россия, силовики, видео, события
Блоги

Александр Минкин журналист

Паникёров пристреливают, не правда ли? Какая к чёрту Гражданская война? Откуда? Для Гражданской войны нужны minimum две вооружённые и хоть сколько-нибудь равные силы. Одну вооружённую силу в России-2019 мы знаем — это Кремль. Где вторая?..

5 82 6 31861 06.08
Kполитика, власть, общество, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Революция нужна не для того, чтобы после нее стало лучше жить. Это мечта, вдохновляющая революционера, как морковка вдохновляет осла…

5 220 6 20986 09.08
#слушать 01:44:28 8читать $скачать 23.9 МБ
Блоги

Игорь Николаев экономист

Привыкли к контрсанкциям Контрсанкции нанесли нашей экономике гораздо больше вреда, чем принесли пользы. Качество продуктов снизилось, цены выросли. Своей цели — наказать страны, которые ввели санкции против России, — российские власти так и не добились…

5 79 6 38123 06.08
8читать ;смотреть
Kсанкции, экономика, рф, политика, мнения
Блоги

Аркадий Дубнов журналист-международник

Банальность зла Когда в ОВД я возражал, что это исключительно лживый рапорт: я не мог скандировать с 14 до 17 часов лозунги на Славянской площади... — полицейские делопроизводители только разводили руками…

5 124 6 72191 06.08
Kакции, митинги, задержания, политика, полиция, общество, мнения
Блоги

Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

Мои требования очень простые Прекращение уголовных дел о так называемых «массовых беспорядках» 27 июля. По УК РФ массовые беспорядки предполагают погромы, поджоги, уничтожение имущества и применение оружия. Мы все видели, что 27 июля этого не было…

5 95 6 12028 09.08
Kвыборы, политика, мосгордума, власть, протесты, мнения
Голосование
Для вас Ельцин ассоциируется с…
5 139 6 18102 09.08
Голосование
5 45 6 5916 07.08
Голосование
За кого бы вы проголосовали, если бы президентские выборы были завтра?
5 96 6 12617 07.08
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Гибридный Госпереворот. Жив ли Путин? Мы подошли к той грани, когда для сохранения и заморозки ситуации в стране власти начнут вырубать социальные сети, мессенджеры, оцифровывать всех и вся для тотального контроля, и подавления любого протестного настроения…

5 311 6 179319 06.08
Kполитика, власть, протесты, общество, крым, мнения
Блоги

Остановить силовое развитие событий в Москве! Заявление правозащитников Мэрия Москвы, сотрудники Мосгоризбиркома и высшее руководство правоохранительных органов, в совокупности, и не исключено, что в сговоре, совершили действия, направленные против основ Конституционного строя РФ…

5 72 6 28899 06.08
Kпротесты, аресты, москва, политика, власть, общество, правозащитники, события
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Иван Давыдов: Почему россияне любят советскую власть больше нынешней? Высокие оценки СССР — попытка граждан описать качества, которые хотели бы сегодня увидеть во власти. Сейчас власть считают «криминальной» и «чужой»...

5 61 6 8757 07.08
Kссср, рф, власть, общество, мнения
Блоги

Елена Серветтаз журналист, Париж, Франция

+ Как полиция разгоняет митинги в разных странах мира Как полиция разгоняет митинги в разных странах мира После жесткого разгона протестов в Москве государственные СМИ обсуждают, насколько правомерны методы полицейских на митингах в России, ссылаясь на зарубежный опыт…

5 89 6 13296 11.08
8читать ;смотреть
Kполитика, видео, общество, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Хамят — это тоже верно, это тоже плохо. Но самое главное — партия правящая должна работать…

5 92 6 14169 08.08
#слушать 35:16 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kполитика, власть, передачи, видео
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

РПЦ снова не с народом РПЦ не выступила с осуждением государственного садизма, не отлучила от Церкви избивавших, их руководителей. Не объявила, что наглухо закрывает двери перед Путиным. А ведь такой поворот мог стать «громом среди ясного неба»...

5 82 6 30293 06.08
Kцерковь, общество, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

В России появился новый способ телефонного мошенничества Мошенники говорят, что заблокировали попытку списания денег, и предлагают сверить устройства, которые имеют доступ к личному кабинету

5 0 6 3481
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
ОМОН и Росгвардия начали испытывать явное удовольствие от избиений, настоящее блаженство. И какой детский восторг на этих лицах! Ребята наконец научились наслаждаться избиениями беззащитных…

5 82 6 126827 07.08
#слушать 51:46 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Голосование
Для вас Ельцин ассоциируется с…
5 139 6 18094 09.08
Блоги

Митинг за честные выборы и против политических репрессий. Хроника По данным «Белого счетчика» на Сахарова пришли более 50 тысяч человек. Митинг стал самым массовым с 2011 года…

5 250 6 219932 10.08
Kмосква, выборы, акции, фото, видео, события
Блоги

+ Массовая драка со стрельбой на юге Москвы Массовая драка со стрельбой на юге Москвы Происходящее попало на камеры видеонаблюдения…

5 119 6 155408 07.08
8читать ;смотреть
Kмосква, происшествия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8009679
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4155910

Сегодня в эфире