Имущество знаменитой киностудии имени Горького в Петербурге попытаются продать сегодня на аукционе

Стоимость комплекса оценивается почти в миллиард рублей.

Общая площадь выставленной на продажу земли достигает 2 гектаров. Это участок в километре от Александро-Невской лавры и Невского проспекта. Район, где расположен комплекс, обладает хорошим инвестиционным потенциалом, заявили ранее в Российском аукционном доме, который проведет торги. Рядом полным ходом идет реновация промышленных зон под общественно-деловую застройку. Эксперты говорят, что земли киностудии идеальны для торгового и жилого строительства.

Вместе с землей продается несколько зданий, например, склад пленки и производственный корпус. Все находится в запущенном состоянии. Торги станут пятыми по счету. Найти владельца за полтора года пока не удалось. Стоимость комплекса оценивали почти в миллиард рублей, но теперь продавцы готовы скинуть половину этой суммы.

Торги пройдут в Москве. Прием заявок завершился на прошлой неделе.