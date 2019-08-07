ЦИК сегодня рассмотрит жалобу кандидата на выборы в Мосгордуму Александра Соловьева на отказ в регистрации

Подписи за его выдвижение были забракованы намеренно и незаконно, однако руководство Центризбиркома не уделяет должного внимания правовой стороне вопроса. Об этом «Эху» рассказал сам Александр Соловьев.

Соловьев добавил, что ЦИК оставался последней структурой, доверие к которой было выше нулевой отметки. Однако теперь ведомство окончательно утратило свой авторитет, заключил Соловьев.

Оппозиция в России могла бы добиться избрания своих кандидатов в Мосгордуму, прибегнув к хитрости. Власть, однако, строго следит за наполнением штата всех структур. Об этом в эфире «Эха» рассказал политолог Глеб Павловский.

Между властью и оппозицией необходимо наладить контакт и проводить переговоры, уверен Глеб Павловский.