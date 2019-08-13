Дарья Сосновская, которую полицейский ударил в живот при задержании на митинге 10 августа, попала в больницу

Об этом сообщила RTVI адвокат Татьяна Молоканова.

На сегодня запланировано судебное заседание по административному делу о нарушении правил массовых мероприятий. Адвокат намерена просить о его переносе.

Дарью Сосновскую задержали после того, как она вступилась за задержанного инвалида. Когда полицейские тащили девушку, один из них ударил ее кулаком в живот. Возле автозака ее также ударили по голове. У Сосновской зафиксировали ушибы головы и грудной клетки. Накануне она пожаловалась в СК на действия полиции. Управление МВД по Москве начало проверку.