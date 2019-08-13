Синоптики предупредили о возможном новом наводнении в Приморье, причиной которого может стать тайфун «Кроса», приближающийся к Японскому морю. Уточняется, что вне зависимости от своего движения, тайфун окажет влияние на погоду в Приморском крае.

По данным синоптиков, высота волн в заливе Петра Великого будет достигать 3,5 метра. Всего может выпасть до половины или до двух месячных норм осадков.

Метеорологи прогнозируют высоту подъема уровня воды на реках центральных и западных районов на 2 метра.