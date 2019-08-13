Дональд Трамп: США «многое узнали» в результате взрыва на военном полигоне в России

США «многое узнали» в результате взрыва на военном полигоне в России. Об этом президент США Дональд Трамп написал в твиттере. Он не уточнил, какие именно выводы американцы сделали из случившегося, однако указал, что у США есть собственные похожие, «хотя и более продвинутые технологии». «Взрыв российского Skyfall (так называется «Буревестник» по классификации НАТО) заставил многих поволноваться касательно загрязнения воздуха в районе испытания и на большом расстоянии от них. Это нехорошо», — добавил Трамп.