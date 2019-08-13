ФК Краснодар проведет сегодня ответную игру квалификации Лиги Чемпионов против Порту

В первом матче дома наша команда проиграла.

На переполненной Краснодар арене неделю назад российская команда на победу не наиграла. Но и поражения не заслуживала. Особенно обидно, что единственный гол быки пропустили со штрафного в самой концовке.

Так что в ответном матче на Драгау в Порту Крансодару необходима только победа. Осложняет ситуацию потеря форварда Ари, который пропустит две недели из-за травмы задней поверхности бедра

Впрочем, и у хозяев без потерь не обошлось. Капитан «Порту» Данилу Перейра рискует пропустить ответный матч. Повреждение не позволила ему сыграть в последнем матче чемпионата Португалии. К слову, Порту в Чемпионате проиграл скромному Жил Висенте. А вот Краснодар вырвал победу у Рубина. Проведя целый тайм в меньшинстве.

Ответная игра Лиги чемпионов между Порту и Краснодаром начнется в 22 часаю Трансляция на МАТЧ ТВ.