Минюст разработал проект приказа о создании тюремных хосписов

Документом ведомство планирует организовать в СИЗО и колониях систему паллиативной помощи для безнадежно больных. Как отмечают в Минюсте, согласно приказу тюремный врач должен выдавать заключенному направление в медицинскую организацию, если ему меняют меру пресечения и он нуждается в лечении. При этом соответствующие хосписы, добавляют в ведомстве, должны обеспечивать преемственность в оказании помощи. Агентство «Интерфакс» отмечает, что чуть ранее с намерением создать палаты паллиативной помощи для заключенных выступил замглавы ФСИН Валерий Максименко. По его словам, нынешняя процедура, связанная с помощью безнадежно больным, занимает слишком долго времени, и человек может умереть, не дождавшись судебного решения об освобождении. Максименко отмечал, что только за прошлый год таких заключенных было более 700.

В какой срок планируется установить палаты паллиативной помощи по всей стране, не уточняется.