Суд оштрафовал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь на 300 тысяч рублей

Это связано с акцией 3 августа, но формально наказание могут назначать еще несколько раз. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказала сама Любовь Соболь.

Соболь отметила, что назначение множественных штрафов за одно правонарушение в данном случае совершенно незаконно, поскольку суд не учитывает нюансов проведения акций. Многие из них были встречами с избирателями, что не требует согласования, подчеркнула юрист.