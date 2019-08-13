Мосгорсуд отклонил жалобу муниципального депутата Юлии Галяминой на отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму

Об этом говорится в твиттере Галяминой.

Сейчас Галямина отбывает 15 суток ареста из-за акции 27 июля. Как сообщает «Интерфакс», в судебном заседании она участвовала по видеосвязи из спецприемника в Можайске.

Галямина считает отказ в регистрации политически мотивированным.

Московские избиркомы отказались зарегистрировать 57 кандидатов в городскую думу. Никто из них не смог добиться допуска к выборам через ЦИК или суды.

Незарегистрированный кандидат Илья Яшин призвал главу ЦИК Эллу Памфилову отменить выборы в Мосгордуму. В Центризбиркоме сказали, что это невозможно.