Мосгорсуд отклонил жалобу муниципального депутата Юлии Галяминой на отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму
Об этом говорится в твиттере Галяминой.
Сейчас Галямина отбывает 15 суток ареста из-за акции 27 июля. Как сообщает «Интерфакс», в судебном заседании она участвовала по видеосвязи из спецприемника в Можайске.
Галямина считает отказ в регистрации политически мотивированным.
Московские избиркомы отказались зарегистрировать 57 кандидатов в городскую думу. Никто из них не смог добиться допуска к выборам через ЦИК или суды.
Незарегистрированный кандидат Илья Яшин призвал главу ЦИК Эллу Памфилову отменить выборы в Мосгордуму. В Центризбиркоме сказали, что это невозможно.